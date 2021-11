Rugby en beachvolleybal naar sport Westvliet

26 november – Als de gemeenteraad de plannen goedkeurt en de financiering beschikbaar stelt, speelt de Voorburgse Rugby Club (VRC) vanaf september volgend jaar op een nieuw veld op Sportpark Westvliet. Naast het rugbyveld is er ook ruimte voor de aanleg van zes beachvolleybalvelden en de herinrichting van de openbare ruimte waardoor het overzichtelijk en verkeersveiliger wordt en er plek is voor parkeren. Wethouder Astrid van Eekelen: ‘Als dit plan doorgaat slaan we meer vliegen in één klap. Sportpark Westvliet is een mooie locatie om nog meer sporten aan te bieden’. Als de gemeenteraad instemt wordt in februari gestart met de aanbesteding en begint de aanleg snel daarna. Als alles volgens planning verloopt zijn de rugbyaccommodatie en de beachvolleybalvelden klaar voor de start van het nieuwe sportseizoen. VRC maakt sportjaar 2021-2022 af op De Star in Leidschendam. Foto Jaco Hoogendam.