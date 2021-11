ArtiBrak Oeuvreprijs voor Guido Sprenkels

28 november – De Voorburgse beeldhouwer Guido Sprenkels heeft de Fonds ArtiBrak Oeuvreprijs 2021 gekregen. Deze driejaarlijkse prijs, bestaande uit een bronzen penning ontworpen door Dieniks en een oorkonde, werd zaterdag in museum Swaensteyn uitgereikt. Het was voor de vijfde keer aan een werkend lid van kunstenaarsvereniging ArtiBrak die zijn sporen heeft verdiend en met zijn werk het meest aansluit bij een maatschappelijk belang. Guido Sprenkels was één van drie genomineerden, de anderen waren Andrzej Wawrzyniak (schilderijen) en Willy Hampel (keramische beelden en aquarellen). De jury koos unaniem voor Sprenkels o.m. met dit commentaar: ‘Zijn gebeeldhouwde portretten zijn weergaloos in hun gelijkenis en het tonen van karakter’. Foto Paul de Boer.