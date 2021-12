Beiaardier Gerda laat feestklokken luiden

1 december – Decembermaand is Feestklokkenmaand, zegt de Stichting Vrienden van het Carillon te Voorburg en laat dan ook terecht van zich horen. Op het carillon hoog in de toren van de Oude Kerk aan de Herenstraat zit beiaardier Gerda Peters vanaf eind van deze week klaar om diverse feestelijke concerten te verzorgen. Te beginnen op zaterdag 4 december om 16.00 uur met het spelen van ’Sinterklaas is jarig’. Vrijdag 10 december om 18.00 uur is zij ‘bovenin’ van de partij met ‘Ontsteken lichtjes in de kerstboom’ en vrijdag 24 december 16.00 uur brengt Gerda ‘Kerstmis’ ten gehore. Wat willen we nog meer.