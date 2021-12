Wisseling van de wacht bij GroenLinks

2 december – Vijftien kandidaten ‘met kennis en kunde’ staan op de lijst van GroenLinks voor de verkiezingen in maart. Lijsttrekker is Marie-Christine van der Gronde en zegt over haar team: ‘Het is een lijst vol talent, met een mooie mix van ervaring en nieuwe energie’. Op plek 2 staat Natalie van Weers, sinds 2018 raadslid voor GroenLinks. Op de derde plaats staat campagneleider Mary Kachavos. Ze is voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger naar UNESCO en heeft als doel voor ogen een eerlijker en duurzamer Leidschendam-Voorburg. Kees Elenbaas (plaats 4) wil zich na 30 jaar wonen en werken in het buitenland nu eens lokaal gaan inzetten. En plek 5 is weggelegd voor Iris Feld de jongste kandidaat op de lijst. Een zeker afscheid geldt voor Jeroen van Rossum, Henk Knoester en Floor Kist die niet willen terugkeren als gemeenteraadslid maar zich wel gaan inzetten als lijstduwer.