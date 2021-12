Volksfeest ‘Sint Nikolaas’ al in middeleeuwen

4/5 december – Dit is het weekeinde van Sinterklaas. En dat wordt gevierd! Niet iedereen in Nederland wil nog aan deze eeuwenoude traditie meedoen. Anderen daarentegen trappelen van ongeduld. Maar percentages liegen niet. In 2016 wilde nog 65% dat zwarte Piet zwart zou blijven, in 2018 was dat 50% en vorig jaar restte 39%. Misschien goed om de geschiedenis van het hele verhaal nog eens te raadplegen. De huidige viering van het sinterklaasfeest komt voort uit het prentenboekje Sint Nikolaas en zijn knecht uit 1850 van Jan Schenkman. Het volksfeest als zodanig heeft een veel oudere oorsprong, die zeker teruggaat tot de middeleeuwen vanuit de in veel Europese landen gevierde Sint-Nicolaasdag. Sint Nicolaas heet de beschermheilige te zijn van kinderen, zeelieden, maagden en prostituees. En ongetrouwde vrouwen die een man willen kunnen hem aanroepen. Laat het allemaal zo zijn.