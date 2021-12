Muziekstuk ‘Amalia Achttien!’ in Oude Kerk

6 december – Morgen (7-12) wordt kroonprinses Amalia 18 jaar. Speciaal voor deze gelegenheid componeerde Bob Zimmerman een muziekstuk voor carillon. Hij componeerde en bewerkte eerder muziek bij historische Koninklijke gebeurtenissen zoals het huwelijk van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. De componist beschouwt Amalia Achttien! als een cadeau voor haar en voor de gehele Nederlandse bevolking. De stadsbeiaardier van Den Haag verzorgt de officiële première-uitvoering en in de week hierna op tientallen carillons in ons land gespeeld. In Voorburg zal de compositie op zaterdag 11 december om 14.00 uur ten gehore worden gebracht door ‘onze’ beiaardier Gerda Peters.

