‘Bewoners verdienen betere behandeling’

8 december – WoonInvest zet de voorgenomen sloop van 96 sociale woningen in het Oranjekwartier door. Raadslid Natalie van Weers (GroenLinks) maakt zich echter zorgen over de gang van zaken. ‘Voor bewoners is dit een grote schok’, zegt zij. ‘Zij verdienen een betere behandeling. Zij moeten zelf een woning zoeken en krijgen weliswaar een urgentieverklaring, maar in onze gemeente waren maandagochtend 5 woningen beschikbaar, waar om 11 uur ’s morgens al 534 mensen op gereageerd hadden. Hoe is het dan mogelijk om hier binnen jaar een ander huis te vinden? Deze huurders worden dus waarschijnlijk naar andere gemeenten verdreven’.

Maar het is volgens Van Weers juist belangrijk dat zij hier blijven wonen zodat de gemeente zelf kan zorgen dat deze mensen niet in financiële problemen komen. ‘De bewoners krijgen het recht om terug te keren met een nieuw huurcontract tegen een hogere huurprijs’, stelt het raadslid. ‘Maar als je echt vindt dat zij mogen terugkeren in hun wijk, moet je ze dezelfde huurprijs aanbieden die ze gewend waren’.

Ook vindt Van Weers dat kritisch moet worden gekeken naar de kosten van het verhuizen voor de inwoners. ‘Er is wel een verhuisvergoeding maar geldt die ook om terug de buurt in te verhuizen?’, wil zij o.a. van het college weten.