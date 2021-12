Meting luchtkwaliteit rond de Mall

Op deze locaties wordt tot juli 2022 de concentratie stikstofdioxide (NO2) gemeten. Luchtvervuiling met fijnstof wordt ook door andere bronnen veroorzaakt. Bijvoorbeeld door industrie, landbouw maar ook open haarden, vuurkorven en barbecues. ‘Daardoor is het meten van de fijnstofvervuiling door het wegverkeer erg lastig’, zegt de gemeente. In een drukke straat zoals de Noordsingel of de Heuvelweg wordt de hoeveelheid fijnstof dus maar voor een beperkt deel veroorzaakt door het verkeer’.

9 december – De gemeente meet tot juli 2022 de luchtkwaliteit in de buurt van de drukste wegen naar de Mall. Dit naar aanleiding van de verkeersdrukte rond de Mall en ongerustheid over de luchtkwaliteit. Samen met de burgermeetgroep LV2 ‘Lucht voor Leidschendam-Voorburg’ zijn negen meetlocaties uitgekozen. Zo komen er meetpunten bij het kruispunt N14 en Noordsingel / Prins Bernhardlaan, het kruispunt N14 en Heuvelweg / Mgr. Van Steelaan, langs de Heuvelweg, Burgemeester Banninglaan, Noordsingel, JS Bachlaan en Damlaan/Damplein.

