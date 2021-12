Kerstboom naast leilinde vol zomers blad

10 december – Met kerstliedjes gespeeld door muzikanten van St Caecilia worden vanmiddag de lichtjes in de ballenboom bij de Oude Kerk ontstoken. Hij staat er weer prachtig bij. Dat is al vele jaren het nobele werk van Frans van Veen die er echter vandaag mee stopt. Hij draagt de organisatie ervan over aan Frits Koppe van stichting ‘Mooi Voorburg’ . Van Veen, die we ook kennen van de stedenband met o.a. Tsjechië, zal vanmiddag de hulde toegezwaaid krijgen die hij verdient.

De traditie van de kerstboom bij de Oude Kerk begon ooit met de oprichting van het Kerstboom-comité, een initiatief van ‘Mooi Voorburg’. De plaatsing ging niet altijd vanzelf. Een verhaal apart. De burgemeester weigerde een keer vergunning af te geven met flinke ruzie in het dorp als gevolg. De boom zou te gevaarlijk zijn, maar kwam er toch. En nog steeds met grote dank aan organisator Frans van Veen. Wat de foto betreft zien we iets opmerkelijks. De leilinde boven de vrouw in de rode jas is niet winterkaal maar zit nog vol met zomers blad.