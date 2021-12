Gemeente eert Frans van Veen met UBU

11/12 december – Vanuit grote betrokkenheid bij de inmiddels opgeheven stedenband met het Tsjechische Hranice (met ‘dank’ aan oud-burgemeester Tigelaar) ontfermde Voorburger Frans van Veen zich ook over de continuïteit van de jaarlijkse kerstboom in het oude centrum. Zonder hem zou de jaarlijkse traditie wel eens abrupt ten einde hebben kunnen komen. De waardering voor die jarenlange inspanning en het levend houden van de traditie bracht het gemeentebestuur er toe om Van Veen te onderscheiden met het gemeentelijke beeldje UBU. Deze trofee werd hem dit weekeinde in de Oude Kerk overhandigd door wethouder Astrid van Eekelen tijdens een stemmige kerstuitvoering van Sint Caecilia. Voor de jubilaris was deze avond ook het moment om de organisatie rond de jaarlijkse kerstboom over te dragen aan Frits Koppe, vice-voorzitter van stichting ‘Mooi Voorburg’ hier samen op de foto na de illuminatie van de kerstboom. Door corona was de feestelijkheid door de gemeente beperkt gehouden.