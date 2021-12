Barricaden op tegen sloop Oranjekwartier

13 december – Om sloop van het Oranjekwartier door Wooninvest te voorkomen wil Gemeentebelangen dat het karakteristieke wijkje de monumentenstatus krijgt. De partij heeft zich al eerder tegen het plat gooien van de woningen uitgesproken. ‘Het initiatief van de Cuypersstichting om van het Oranjekwartier een monument te maken ondersteunen we van harte’, zegt GBLV raadslid Sanja Duijvestein.

Zij is sinds februari 2018 achter de schermen betrokken bij het behoud van de woningen en kreeg in oktober 2020 bijval van Coen van Hoogdalem van de PvdA. Samen stonden zij, met behulp van een ervaringsdeskundige, de bewonersadviesgroep Emma bij. Norman Vervat van de Cuypersstichting sloot zich bij hen aan. Dat renovatie zeker mogelijk is, bleek bij vergelijkbare woningen in Spoorwijk (Den Haag). Met wethouder Kist werd daar zelfs een werkbezoek gebracht maar het innemen van een standpunt ontbreekt.

‘We willen weten hoe hij er nu tegen aan kijkt’, zegt Duijvestein. ‘De sloopkogel hangt de bewoners al vele jaren boven het hoofd. De renovatie van de woningen werd door WoonInvest keer op keer uitgesteld. Het is een bittere pil voor de bewoners dat WoonInvest toch voor sloop kiest’. GBLV zal in ieder geval het verzoek van de Cuypersstichting om de monumentenstatus aan het Oranjekwartier toe te kennen steunen. Ook raadslid Natalie van Weers (GroenLinks) maakt zich zorgen over de gang van zaken.