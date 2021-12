Gemeente waarschuwt: ook hier vogelgriep

14 december -Niet alleen elders in Nederland, ook in Leidschendam-Voorburg heerst vogelgriep. Dat is bij tot nu toe twee wilde, op straat aangetroffen, zieke vogels vastgesteld. Waarschuwende woorden van de gemeente: ‘Vogelgriep is een ziekte die bij pluimvee (bijvoorbeeld kippen of kalkoenen) en andere vogelsoorten (zoals duiven en zwanen) voorkomt. De ziekte is besmettelijk voor andere vogels. Het risico dat mensen er ziek van worden, is zeer klein als er geen direct en intensief contact is geweest met besmette vogels. Raak zieke of dode (water)vogels niet aan, maar meld het bij de gemeente of bel naar 14 070. Bent u toch in aanraking gekomen met een zieke of dode vogel? Was dan extra goed uw handen met water en zeep. Ontstaan er binnen 14 dagen na aanraking van de vogel klachten als koorts en spierpijn? Bel dan voor de zekerheid de huisarts’.