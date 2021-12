CDA op de bres voor behoud Bronovo

16 december – Veel Voorburgers hebben de laatste jaren de moeizame discussie gevolgd over het al dan niet verdwijnen van het Bronovo-ziekenhuis. Hoeveel hebben er immers geen speciale herinnering aan met een reeks van daar uitgevoerde behandelingen? En nog altijd is de vraag: wat gebeurt er nu met Bronovo? In de Haagse gemeenteraad is die vraag weer actueler dan ooit. De grond waarop het ziekenhuis staat heeft nu een zorgbestemming. De mogelijkheid bestaat dat die bestemming verandert, mede ingezet door project ontwikkelaars. Maar het CDA toont zich hier een groot tegenstander van en wil dat de zorgbestemming blijft. ‘Hier hoort zorg’, zegt het CDA. ‘Nu en in de toekomst. Voor inwoners uit zowel Den Haag, als Voorburg en Wassenaar heeft het ziekenhuis een grote betekenis’. Sluit het CDA Voorburg zich eendrachtig aan?