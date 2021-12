In de file na eerste bericht lock down

18 december – Het nieuws over de lock down was zaterdagmiddag nog niet doorgesijpeld of hup vlug in de auto naar de Mall in Leidschendam voor het kopen van cadeautjes. Dat hebben de dames en heren automobilisten geweten. Dat vlug konden zij welk vergeten. Het werd een hele opgave met files van je welste. Ap de Heus kwam op zijn fiets uit stadsdeel Voorburg aan racen om de rijen lang wachtende auto’s te fotograferen. Fijnstof meters draaiden overuren.