‘Sloop Oranjekwartier historische doodzonde’

20 december – Historicus drs Kees van der Leer doet een klemmende oproep aan politiek Voorburg om niet in te stemmen met de sloop van 96 woningen in het Oranjekwartier, het karakteristieke 100 jaar oude wijkje bij de St Martinuskerk aan het Oosteinde. Dinsdagavond 21 december spreekt hij op dringend verzoek van diverse partijen in bij de gemeenteraad. Hij doet ook een acute oproep aan Stichting Mooi Voorburg, de Historische Vereniging Voorburg, Wijkvereniging Oud-Voorburg en andere organisaties en personen, om met kracht te (blijven) protesteren tegen de voorgenomen sloop. ‘Het is alle hens aan dek’, zegt Van der Leer. ‘We moeten alles doen om te voorkomen dat zo’n mooi stuk Voorburg verdwijnt en daarmee een tastbare herinnering aan een stuk sociale geschiedenis van ons ‘dorp’ wordt vernield.

Een grote meerderheid van de bewoners wil dat eigenaar Wooninvest de sloopplannen laat varen en tot renovatie van alle woningen overgaat waar een nieuwe directie op aan zou sturen. Gisteren ontmoette de Voorburgse historicus enkele bewoners die bij hem hun nood klaagde. Ook zij vinden het te gek voor woorden dat zulke fraaie woningen gesloopt zouden gaan worden. ‘Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat wordt een culturele doodzonde begaan’, kreeg hij te horen. Van der Leer: ‘Het Oranjekwartier is een zeer waardevol en uiterst uniek cultureel erfgoed gebouwd als ‘tuindorp’ met betaalbare woningen voor arbeiders en minder draagkrachtigen. Het was het eerste grote complex sociale woningen in Voorburg. Een mooi geheel dat ook in de bouwwijze en het stratenpatroon onderlinge samenhang benadrukt met kenmerken van de Amsterdamse School stijl’.

Volgens de monumentenorganisatie het Cuypersgenootschap is het geheel goed behouden en zijn de woningen in goede conditie, en verdienen, gezien de culturele waarde, behoud en renovatie en zeker geen sloop. ‘Ook dit verdient beschermd te worden met een monumentenstatus’, zegt Van der Leer. ‘Onbegrijpelijk dat dit niet allang is gebeurd, of is dan de medewerking van Wooninvest vereist die daar als projectontwikkelaar voor nieuwbouw kennelijk niet op wacht. Uit meerdere onderzoeken blijkt echter dat groot onderhoud met verbeteringen en hoog niveau renovatie, kosten meebrengen die dicht in de buurt komen van nieuwbouw. Wooninvest verzuimt echter in de kosten van sloop de omgevingseffecten mee te rekenen zoals de grote schade die sloop aan het culturele erfgoed en de woonbeleving van de huidige bewoners veroorzaakt. Als je dit wel meerekent kies je uiteraard wel voor renovatie’.

Een foute rekensom? Volgens Van der Leer inderdaad helemaal fout. ‘In het economisch onderwijs wordt steeds meer benadrukt dat je bij het nemen van beslissingen je niet moet beperken tot vergelijkingen van uitgaven’, weet hij. ‘maar je moet eerder allerlei omgevingseffecten meenemen. Dit laatste is niet gemakkelijk omdat de veroorzaker (de sloper) deze nadelige effecten (helaas) niet hoeft te betalen. Het is daarom vooral een taak van de politiek om juist dit soort effecten wèl mee te tellen. Ik hoop dat de gemeenteraad tot een degelijk besluit komt waardoor de bewoners gewoon kunnen blijven zitten en er geen ingewikkelde en onzekere regelingen voor huidige huurders nodig zijn’.