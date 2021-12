22 december – De mooist versierde kerstwoning in Voorburg staat in de Emmastraat. De bewoners hebben er flink werk gemaakt en het plezier daarvan straalt er van alle kanten af. De hele straat feest mee. Uit de omgeving komen al kinderen met ouders of grootouders om dit kersthuis te bewonderen of te fotograferen. Merry Christmas dan maar met de complimenten aan de bewoners die een en al licht in de duisternis ‘toverden’.