Schilderij van molens als stillevens

23/24 december – Dit is wel een heel mooie foto van de drie molens in Leidschendam, bij zonsopgang deze week gemaakt vanaf de Stompwijkseweg. Een heldere hemel met vorst aan de grond met in de verte een laagje mist, het is allemaal zichtbaar in fraaie kleur en al. Annemieke Wijnmaalen maakte deze fraaie ‘schilderijfoto’ met de molens centraal als stillevens. En wat Voorburg Insite betreft: tot na de kerst. De redactie wenst haar lezers prettige dagen.