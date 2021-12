Protest tegen sloop Oranjekwartier zwelt aan

28 december – Hieronder de tekst die via internet rondgaat om de petitie te ondertekenen voor het behoud van het Voorburgse Oranjekwartier. Vaandeldraagster met deze hard noodzakelijke actie is Berthie de Zwart van Wijkvereniging Oud Voorburg.In nog geen dag tijd werd de petitie al meer dan 150 keer ondertekend via: https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/college_b_w_zeg_nee_tegen_sloop_oranjekwartier_voorburg/

‘Verzoek aan het college van B&W van Leidschendam-Voorburg om aan het Oranjekwartier de status van gemeentelijk monument toe te kennen en met alle mogelijke middelen sloop van het Oranjekwartier te voorkomen.Vlak voor kerst werd het sloopvonnis geveld over 96 betaalbare huurwoningen in het Voorburgse Oranjekwartier. Stop de sloop waanzin, start met renovatie en behoudt het karakteristieke tuindorp. Laat de huurders niet in de kou staan. Teken de petitie!’

Zie ook elders op deze site de berichtgeving over de voorkeur van woningcorporatie WoonInvest van nieuwbouw boven renovatie. De kosten blijven nagenoeg gelijk.