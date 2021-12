Bijna klaar voor het nieuwe jaar

30 december – Je zou zeggen dat al die bladeren in de winter als een bontkraag rond de beplanting liggen maar misschien is te veel van het goede ook niet goed. We weten niet alles. Bovendien winter? Nog even niet maar die komt heus nog wel. Nu is het buiten werken nog goed te doen. Zoals deze hovenier van de gemeente die aan de Overburgkade het teveel aan blad zorgvuldig bijeen harkt. Ook de laatste dagen van het jaar zijn voor veel mensen gewoon werkdagen. Morgen, op de 31e, gaan we pas echt aftellen. Met alles wat ons binnen en buiten bezighoudt. Ook dit plantsoentje dat nog net opgeruimd is voor het nieuwe jaar.