Traditie oliebol gaat eeuwen terug

31 december – We gaan het jaar uit met de oliebol. Hoe kan het ook anders. Bij de oliebollenkraam op het Koningin Julianaplein bleef de stormloop vanochtend nog uit maar een beginnetje was er. We moesten vandaag even op stoom komen. Maar vanmiddag was het raak. Ria Brummer mailde ons de foto van drukte bij de kraam. ‘De oorsprong van de oliebol is niet geheel duidelijk, mogelijk zijn ze voor het eerst in de middeleeuwen gebakken’, zegt Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Ze meent tevens dat de oorsprong in wat nu Nederland is ligt of dat ze er vlakbij voor het eerst zijn gemaakt. Een andere, meer voor de hand liggende mogelijkheid is dat de oliebol uit Portugal of Spanje stamt. Spaanse en Portugese Joden, die tijdens de Spaanse inquisitie naar Nederland vluchtten zouden hun recepten hebben meegenomen. In Portugal at men destijds al iets wat op oliebollen lijkt: oliekoeken met (gedroogde) zuidvruchten. Een baksel van krenten die een rituele functie had.