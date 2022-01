Twee koks slaan mijlpaal met Le Barquichon

2 januari – Met het ingaan van het nieuwe – en hopelijk ook voor alle lezers gelukkige – jaar wordt voor Ellen en Michiel een mijlpaal geslagen. Het echtpaar nam tien jaar geleden het restaurant Le Barquichon in de Kerkstraat over van Bard en Rita Kiepe (zie foto onder) die het in 1984 begonnen. ‘We waren jong, 24 en 25 jaar en waren van beroep kok en gingen voor het ondernemerschap’, zegt Ellen. ‘Het was mijn droom om een eigen restaurant te beginnen maar we hadden geen idee hoe het zou gaan en of het zou lukken om de goede naam van het restaurant hoog te houden. Daarin zijn we geslaagd, zeggen velen. Nog steeds is het een huiskamerrestaurant waar iedereen zich thuis voelt’.

Intussen mogen Ellen en Michiel zich verheugen in een mooie vaste klandizie met niet alleen veel fijnproevende Voorburgers maar ook bekende Nederlanders, zoals o.a. Fatima Moreira de Melo en oud premier Peter Balkenende. Een aantal restaurantgidsen wist het Voorburgse ondernemerskoppel eveneens te vinden en niet zonder reden. Le Barquichon verscheen ook in rubrieken van landelijke dagbladen waardoor de bekendheid groeide. Ellen: ‘De laatste twee jaar zijn wel apart en niet altijd makkelijk geweest. Wie had dat gedacht dat we zo lang onze deuren dicht moeten houden door de pandemie Corona. We schakelden gelijk over naar thuismaaltijden en ook dat is als een succes uitgepakt’.