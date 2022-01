Aanstekelijke verbinding met vijf huizen

4 januari – Je moet als buren wel heel goed met elkaar overweg kunnen, anders krijg je dit echt niet voor elkaar. Vijf huizen die met kerstverlichting aan elkaar verbonden zijn. Doe het maar eens na. Om de lichten zo strak langs de daklijsten te krijgen moeten halsbrekende toeren zijn uitgehaald met ladders, touwen en snoeren in een opperste samenwerking. Ja en dan het ultieme moment van spanning, doen ze het of niet? Zie hier het fraaie resultaat, dat gisteren opgemerkt werd door Ap de Heus bij de vijf huizen aan de Koningin Wilhelminalaan. Sluiten zich aan het eind van dit jaar meer bewoners aan? We gaan het zien. Het ziet er in elk geval zeer aanstekelijk uit. Laat deze inspirerende versiering nog maar even zitten.