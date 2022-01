‘Sportcampus op grens met Leidschendam’

5 januari – De Rotterdamse projectontwikkelaar Realconomy heeft het oog laten vallen op deze gemeente om de ‘Sportcampus Leidschendam’ te realiseren met hockeyvereniging Cartouche als eerste partner. Tennispark Overdam ziet door al deze plannen ook nieuwe kansen. In 2024 zou de Sportcampus beschikbaar moeten zijn, als het aan Realconomy ligt. Het bedrijf haakt op eigen initiatief in om het huidige sportpark Duivesteyn en directe omgeving te herontwikkelen. ‘De aankoop van het terrein van manege Esbi is daarbij een eerste stap’, lezen we op de site van het bedrijf. Het plan volgt op wat de gemeente al enige tijd voor ogen heeft: meer samengang brengen in het gebied met wonen, werk en welzijn in de buurt van The Mall. Ook sportverenigingen in de buurt willen graag meedoen. Realconomy zou met de gemeente in gesprek zijn. Het bedrijf is o.m. bekend geworden door het afgeketste project Feyenoord City.