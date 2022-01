Goed inpakken met regenjas voor de fiets

8 januari – Winterjas aan en kragen hoog. Het is waterkoud. Paraplu bij de hand kan dit weekeinde ook geen kwaad tot zondagmiddag als het wat opklaart. Tot die tijd zorgen mensen er niet alleen voor dat zij zelf droog en overeind blijven ook hun twee- of driewielers worden ingepakt om winterse ellende te trotseren. Een voorbeeld daarvan zag een bewoner van de Hoekwaterstraat die ons deze foto’s stuurde. We houden moed, volgende week ziet het er met een beetje zon weer wat beter uit.

