‘Bewoners willen persoonlijk contact i.p.v. digitaal’

‘De bewoners willen meer raadsleden kunnen spreken en hun ook de woningen laten zien. Ze denken aan een paar avonden waar circa 30 mensen mogen komen om hun verhaal te vertellen waar ook Wooninvest aanwezig is. Nu gaat alles digitaal en per email. Zo kunnen de bewoners zich niet goed verdedigen. Het lijkt erop dat ze nu niet gehoord worden en dat Wooninvest en de gemeente reacties naast zich neerleggen. Het zou zonde zijn als die mooie woningen tegen de wil van velen in worden afgebroken. Ik hoop dat onze volksvertegenwoordigers hier meer aandacht aan willen schenken en ik ben beschikbaar om de raadsleden rond te leiden’.

12 januari – Een groot aantal bewoners van het Oranjekwartier wil beter gehoord worden door de gemeenteraad over de sloopplannen van Wooninvest. ‘Deze coronatijd komt voor de mensen heel slecht uit met het inspreken bij de raad’, zegt ‘bemiddelaar” en straatfotograaf Ap de Heus die het voor de bewoners opneemt. ‘Alles gaat op dit moment digitaal via de computer’, zegt hij.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink