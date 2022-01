Gemeente biedt moskeebestuur excuses aan

13 januari – In oktober werd bekend (via de NRC) dat een aantal gemeenten de afgelopen jaren ‘undercover’ onderzoek zou hebben laten doen naar o.a. islamitische organisaties en moskeeën met bijzondere aandacht voor salafisme en rechtsextremisme. Ook Leidschendam-Voorburg werd genoemd als opdrachtgever daartoe. Naar aanleiding hiervan heeft het college onderzoek laten doen. Gebleken is dat de gemeente onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld. Het college biedt zijn excuses aan bij het moskeebestuur voor de spanning die het onderzoek naar polarisatie en extremisme meebracht. Ook verontschuldigt de gemeente zich bij de inwoners waarvan de privacy is geschonden. ‘Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zich aan de privacyregels houdt’, zegt de gemeente in een verklaring. We gaan ons vanzelfsprekend extra inspannen om de verhoudingen te herstellen en te verbeteren’. Op 25 januari is over deze ernstige zaak een raadsdebat, te volgen via www.lv.nl/raadsvergadering. (Knipsels zijn uit de NRC van vorig najaar).