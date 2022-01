Initiatief: A12 en station Voorburg ondergronds

14 januari – De Utrechtsebaan en het station Voorburg helemaal ondergronds. Wie zou daar tegen kunnen zijn? Het is een al lang gekoesterde wens van veel Voorburgers maar ja, hoe te beginnen met zo’n mega-project? De tijd is rijp vindt de Initiatiefgroep Huygenstunnel (IGH) die dat begin met een piketpaal de grond in hamert als onafhankelijk burgerinitiatief. Vorig jaar zijn de gesprekken al begonnen met vertegenwoordigers van diverse Voorburgse belangengroepen. Ook de gemeente toont belangstelling. .

Om een zo breed mogelijk draagvlak binnen de bevolking te krijgen wil de initiatiefgroep meningen peilen met een enquête die via https://tinyurl.com/2p8tsb4z is in te vullen. En er is al een website gemaakt met de naam – hoe kan het ook anders – https://www.huygenstunnel.nl/contact/. Op bijgaande illustraties is het tracé van de Huygenstunnel ingetekend alsmede een voorschot op hoe de tunnel eruit zou kunnen gaan zien. Binnenkort meer over het interessante en veelbelovende burgerinitiatief.