Oog voor menselijke maat naleving regels

15 januari – De negen burgemeesters in de regio Haaglanden (Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker- Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer en Den Haag) hebben premier Rutte gisteren een open brief gestuurd over maatregelen m.b.t. coronavirus.

Daarin wordt een dringende oproep gedaan en staat onder meer het volgende:

‘Het wordt steeds merkbaarder welke harde gevolgen de coronamaatregelen hebben voor de sectoren die (nog) niet open kunnen en waarvoor de steunregelingen veelal volstrekt ontoereikend zijn. Wij maken ons grote zorgen en vragen bij het nieuwe wegingsmoment te bekijken hoe ook deze sectoren veilig open kunnen. Wij vinden het van belang dat hier op korte termijn helderheid over komt’.

‘U heeft besloten om de eerste stappen van versoepeling in te zetten. Dit vraagt bestuurlijke moed in een situatie waarin er nog veel onzekerheden zijn over de effecten en ontwikkeling van het coronavirus. Echter, óók wordt hiermee wederom een groot beroep gedaan op de veerkracht van sectoren die gesloten moeten blijven en daarmee het hardst door de maatregelen worden geraakt. Voor de gesloten sectoren moeten steunpakketten verder worden ontwikkeld die zorgen voor ruim voldoende compensatie’.

‘In een context waarin de coronamaatregelen – alsook de onzekerheden daarover – diep ingrijpen op mensen die in de gesloten sectoren werkzaam zijn, is ook empathie noodzakelijk om draagvlak te houden voor de coronamaatregelen. Dit betekent dat de inzet van de gemeenten in Haaglanden erop is gericht om met sectoren in gesprek te blijven over de immer noodzakelijke naleving van deze regels. Wij houden hierbij oog voor de menselijke maat’.