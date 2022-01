Viering 150 jaar Marianne-kasteel Camenz

18 januari – Van de Stichting Erfgoed Prinses Marianne kregen wij het volgende bericht:

In het weekend van 6 t/m 8 mei wordt in het Poolse Camenz gevierd dat het neogothische kasteel dat prinses Marianne daar liet bouwen 150 jaar geleden gereed kwam. Het kostte jaren aan voorbereiding en nog langer aan bouwtijd, maar het resultaat is indrukwekkend. De laatste jaren is er door de Poolse overheid al veel geïnvesteerd in de restauratie van het kasteel, de tuinen en het mausoleum. Op de foto het kasteel met bijbehorende gebouwen.

De Voorburgse Stichting Erfgoed Prinses Marianne organiseert voor haar donateurs een reis in samenwerking met reisbureau Historizon om dat weekend de festiviteiten bij te wonen en uiteraard het kasteel met het omliggende park te bezichtigen. Op de terugreis wordt een bezoek gebracht aan Reinhartshausen bij Wiesbaden, waar Marianne in de laatste periode van haar leven woonde en waar zij ook ligt begraven.

Er is nog een beperkt aantal plaatsen in de luxe autobus beschikbaar, dus degenen die (nog) geen donateur zijn kunnen eveneens hun belangstelling voor deze exclusieve busreis van 5 t/m 10 mei kenbaar maken. Dat kan bij secretariaat@erfgoedprinsesmarianne.nl. De kosten voor deze 6-daagse reis, inclusief maaltijden en deskundige begeleiding, bedragen voor niet donateurs € 875,– p.p. bij gebruik 2 persoonskamer.