Utrechtsebaan op de schop

20 januari – De Utrechtsebaan wordt vernieuwd en dat is te zien op de foto van Ap de Heus. Vanaf maandag 17 januari tot en met mei 2022 is de weg in de richting Voorburg en het Prins Clausplein afgesloten. Het asfalt van de Utrechtsebaan ligt in een betonnen bak die circa 40 jaar oud is. De gemeente laat daarom het beton repareren en het asfalt vervangen. Ook de riolering wordt in orde gemaakt en de middenberm krijgt een nieuwe vangrail. Als deze werkzaamheden klaar zijn, is de weg weer tientallen jaren goed en veilig te gebruiken. De weg in de richting van Den Haag blijft meestal open. In januari en februari volgen nog 4 weekeinden waarin de weg in beide richtingen is afgesloten. Ook de toe- en afrit 3 ‘Bezuidenhout’ is dan dicht. Het verkeer wordt omgeleid. Het gaat om de volgende weekeinden:

29 en 30 januari

5 en 6 februari

12 en 13 februari

19 en 20 februari