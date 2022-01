Alarmbel Heemschut: renoveer Oranjekwartier!

21 januari – Een nieuw en krachtig pleidooi om af te zien van sloop van 96 huizen van het karakteristieke Voorburgse ‘tuindorp’ Oranjekwartier en dat aan te merken als monument. De nationale en gezaghebbende Erfgoedvereniging Heemschut, sinds 1911 de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten, richt zich met het dringende verzoek tot het college van B&W alsmede de gemeenteraad. Volgende week staat het onderwerp op de agenda van de Raad die er goed aan zou doen het onderwerp voorlopig op te schorten, het liefst tot na verkiezingen in maart.’Wij doen een klemmend beroep op u als Raad om te kiezen voor behoud en renovatie van de woningen’, zeggen Heemschut-voorzitter mr J.C. van Oord en directeur K. Loeff.

‘Het gaat naar ons oordeel om een woningcomplex van bijzonder grote cultuurhistorische waarde die verloren dreigt te gaan. Renovatie is sowieso milieuvriendelijker dan sloop-nieuwbouw van het Emmastraatcomplex en is in veel opzichten te verkiezen boven van wat Wooninvest voor ogen heeft. Aan de totstandkoming van het complex zijn de namen van verschillende architecten verbonden, zoals Duynstee die ook het Loolaan-complex ontwierp. Dat bestaat op steenworp afstand uit 44 woningen met de status Rijksmoument. De complexen zijn verwant en het Loolaan-kwartier is een aantal jaren geleden fraai gerenoveerd’.