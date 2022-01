CDA: Nee tegen HOV – ja voor Huygenstunnel

24 januari – Duidelijke taal van het CDA als het over HOV gaat (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). ‘Alle light railverbindingen over de Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg die toegevoegd worden als openbaar vervoer kunnen nooit ‘hoogwaardig’ zijn’, zegt CDA-raadslid Jan Hendriks. ‘Daar ga je geen kapitalen in investeren. Laat gewoon een (elektrische) bus rijden. Daarmee blijven de kosten beperkt, het is veilig en je kunt flexibel inspelen op de behoefte aan openbaar vervoer. Houd het hier kleinschalig, kijk naar milieuvriendelijk busvervoer’.

En over de hele discussie rond light rails vanuit de Binckhorst: ‘Het is oppassen geblazen’. stelt Hendriks. ‘Laten we het geld reserveren voor maatregelen die de leefbaarheid echt vergroten. Voor de Huygenstunnel, waarmee direct mogelijkheden worden gecreëerd voor woningbouw, ongestoorde openbare ruimte, minder fijnstof, uitlaatgassen en lawaai, groen voor Voorburg West en De Binckhorst inclusief het herstel van Huygens’ Hofwijck. Dat is ook precies wat inwoners willen’.