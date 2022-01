GBLV broederlijk verder met rust in de tent

25 januari – Na een roerige periode binnen de partij en met het oog op de verkiezingen in maart hebben Gemeentebelangen gisteren hun kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld. De lijst met 21 kandidaten wordt aangevoerd door Bianca Bremer , die eerder korte tijd wethouder was. De huidige fractievoorzitter Frank Rozenberg haakt af en verdwijnt uit de lokale politiek ‘vanwege zijn drukke baan’, zegt Bremer. ‘Maar zijn expertise op diverse terreinen gaan wij zeker missen’.

