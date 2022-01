Noodsteun voor opstarten na Corona

26 januari –Â Verenigingen die dit jaar de activiteiten weer willen opstarten, ondanks de onzekerheden die COVID nog steeds veroorzaakt, hebben daarvoor mogelijk ook nieuwe vrijwilligers nodig of hebben behoefte aan ondersteuning voor vormings- en scholingsactiviteiten van hen. Dat geldt voor de vele stichtingen en verenigingen die zich met vrijwilligers actief inzetten op gebied van sport, welzijn, ontspanning en andere cultureel-maatschappelijke activiteiten en dat verdient steun. Voor de ondersteuning ervan is budget beschikbaar uit de pot Corona-noodsteun, na een unaniem aangenomen motie van het CDA.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink