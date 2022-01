Raadsleden: Moskee-kwestie nog onduidelijk

28 januari – In de gemeenteraad zijn grote zorgen geuit over de kwalijke zaak rond de moskee en daarbij gehanteerde geheime onderzoeken. ‘Tal van zaken zijn hier fout gegaan’, zegt GBLV. ‘Zo zou de toenmalige burgemeester Tigelaar de gemeenteraad voorlichten. Dit moest fysiek, maar daar kwam het niet van vanwege Corona’. Wat raadslid Maurice Hartsinck betreft, een twijfelachtig uitleg. Een juridische grondslag ontbrak voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Verder heeft de gemeente haar eigen privacybeleid geschonden en is de waarschuwing van de de Functionaris Gegevensbescherming, genegeerd.

Voor D66 staat voorop dat de overheid zich aan haar eigen regels houdt. Alleen excuses zijn wat D66 betreft dan ook niet genoeg. ‘We hebben de burgemeester gevraagd zich uiterst in te spannen om het vertrouwen te herstellen’, zegt D66. Ook de cultuur in de ambtelijke organisatie moet wat D66 betreft op de schop, om te voorkomen dat het schenden van privacy op deze manier ooit nog plaats kan vinden.

GroenLinks fractievoorzitter Marie-Christine wil meer vragen beantwoord hebben over het geheime onderzoek naar de Moskee. ‘Om te zorgen dat de privacy van onze inwoners nooit meer op zo’n manier wordt geschonden, moeten we eerst precies weten hoe dit zo verkeerd kon gaan. GL vindt dat de antwoorden van het college op vragen weinig verheldering geven. ‘Wij blijven vragen stellen tot we het fijne ervan weten’.