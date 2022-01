‘Gevallen vrouw’, even leek het erger

29 januari – Het was maar een paspop die door de wind met een harde klap omviel op de promenade van de Herenstraat. De voorspelde windkracht 7 had zijn uitwerking. Even werd gedacht aan erger. De eigenaresse van de modewinkel was er snel bij om haar ‘gevallen vrouw’ met zorg op te tillen en niet langer buiten maar binnen neer te zetten, een beetje onder toeziend oog van bezorgde passanten. Voor de verraste fotograaf lag ‘het nieuws’ op straat.