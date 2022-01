Vroege narcis ook symbool treurige liefde

30 januari – Dit veldboeket narcissen op de Prinses Mariannelaan is er vroeg bij, dankzij een milde winter tot nu toe. Meestal is het vanaf februari dat de gele trompetjes boven het maaiveld uitkomen als een voorzichtige aankondiging van de lente. De narcis staat voor ijdelheid en zelfzucht maar ook als symbool voor treurige liefde. Volgens een mythe heeft de bloem zijn naam te danken aan een jongen die Narcissus heette. Dit wordt feestelijk in het plantsoen neergelegd en trotseert fier het voor morgen aangekondigde noodweer. Let maar op.