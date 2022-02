Expositie werk van nieuwkomers ArtiBrak

1 februari – Vier nieuwe leden van kunstenaarsvereniging Artibrak tonen deze maand hun werk op de expositie aan de Herenstraat 44. Zo creëert Margot de Jongh vormen in verschillende materialen als steen en brons. Haar beelden zijn zowel figuratief als half-abstract; de vormgeving is over het algemeen organisch met een vleugje mathematiek.

