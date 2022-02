2 februari – Met de getoonde narcissen (scrol) hadden we al een voorbode van het voorjaar, maar zodra chocolade eieren kleurrijk in de etalage komen is Pasen (17 april) onafwendbaar geworden. ‘Smikkelbeer’ heten ze, lezen we op de verpakking. ‘Choco-haas-ei’ had ook gekund en misschien wat dichter bij de bedoeling ervan.