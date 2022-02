Functie, adres, telefoon ambtenaar openbaar

5 februari – Waar woont de burgemeester en wat is zijn telefoonnummer? Of even bellen met de brandweercommandant op zijn huisadres. Bedenk maar iemand van de gemeente die u even aan de lijn zou willen hebben. Nu totaal ondenkbare vragen maar destijds in alle onschuld eenvoudig te beantwoorden. Beroepen, adressen en telefoonnummers van ambtenaren en tal van ingezetenen waren gewoon openbaar, keurig vermeld in het telefoonboek.

Op bezoek bij Voorburger pur sang Kees Gijtenbeek blijft niets geheim dankzij een onbegrensde verzameldrift van tientallen jaren. Archieven, registers, telefoonboeken, namen en bijzonderheden over Voorburg zijn met grote precisie opgeslagen in honderden genummerde ordners en dozen. Van ‘historicus’ Gijtenbeek hoorden wij zelfs tot onze grote verrassing dat Voorburg Insite nu zijn 23ste jaargang telt en hij van de meeste berichten op deze site een print in archief heeft. Geen gelegenheid laat hij voorbij gaan om informatie te vergaren over Voorburg. Of het van een boekenmarkt komt of uit stoffige dozen van een particuliere zolderkamer, de verzameling Gijtenbeek is nooit compleet. We gaan op Voorburg Insite meer horen van deze bijzondere Voorburger.