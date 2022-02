Doel Reinier de Graaf: levensloopgeneeskunde

8 februari – Het voorkomen van ziektes en het bevorderen van de gezondheid van mensen in elke levensfase. Met die heldere missie voor ogen en ook nog eens hoog genoteerd in het vaandel van de professionals wordt vandaag het nieuwe Behandelcentrum Voorburg van het Reinier de Graaf ziekenhuis geopend. Via de livestream ‘Samen gezond vooruit’ wordt een volgende stap gezet om de zorg verder te verbeteren en toegankelijk te houden. De komende jaren focust het ziekenhuis zich op levensloopgeneeskunde, preventie en intensieve samenwerking met zijn (zorg)partners. In het Behandelcentrum Voorburg kunnen patiënten terecht voor onderzoek en diagnostiek op diverse poliklinieken, bloedafname, radiologie en het Fertiliteitscentrum.

Prof. dr. Carina Hilders, directievoorzitter van het Reinier de Graaf: ‘Hier zijn de patiënten in deze regio verzekerd van laagdrempelige medische zorg, dicht bij huis. Maar we gaan nog een stap verder: We bieden een nieuwe manier van zorg om mensen te helpen om zo lang mogelijk gezond te blijven. Buiten onze ziekenhuismuren kijken hoe we iemands gezondheid kunnen versterken. We zetten in op preventie, stimuleren een gezonde leefstijl en gaan intensiever samenwerken met onze regionale en academische partners, zoals gemeenten, huisartsen, verzorgingstehuizen, zorgverzekeraars, de TU Delft en het Erasmus MC. Samen willen we het risico op ziektes verkleinen en waarde toevoegen aan gezondheid en kwaliteit van leven’.