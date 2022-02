Vragen GBLV over luchtkwaliteit op scholen

9 februari – De fractie van GBLV stelt aan het college vragen over klimaatinstallaties op scholen. ‘We weten dat op alle scholen de luchtbehandeling onvoldoende is en dat bij een te hoog CO2 gehalte de ramen maar moeten worden open gezet’, zegt de partij. ‘Is het college het met GBLV eens dat het nu hoog tijd wordt om een plan van aanpak op te stellen om de klimaatinstallaties op onze scholen aan te passen zodat onze kinderen niet in de tocht hoeven te zitten. Waarom heeft het college sinds de toezegging van de wethouder op 2 februari 2021 niets van zich laten horen op dit onderwerp? Het uitblijven van acties op dit onderwerp is laakbaar handelen’. Het betreft hier de portefeuille van onderwijs-wethouder Bouw.