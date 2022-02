‘Verrommeling van straat door deelscooters’

10 februari – De leenscooters op de foto zijn prima geparkeerd achtergelaten bij het station Oosteinde maar in veel gevallen is het huilen met de pet op. Ze staan dan schots en scheef midden op trottoirs en blokkeren de doorgang. We zagen dit soort scooters ook al omgevallen in plantsoenen of op plaatsen waar dat niet geoorloofd is. Kortom, andermans eigendom doet er niet zo toe, lijkt het wel, met ‘dank’ voor het gebruik maken van de op zich prettig geboden faciliteit door eigenaren Go Sharing en felix. Hoewel andere aanbieders ook op de markt willen komen met hun scooters krijgen ze van de gemeente voorlopig nul op het rekest. ‘We willen verrommeling van scooters op straat tegen gaan’, zegt de gemeente. ‘Foutgeparkeerde scooters op stoepen geven overlast en dat is uiteraard niet de bedoeling’. Ongeveer de helft van de gebruikers is 19 t/m 28 jaar.