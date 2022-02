Bank herinnert aan 75 jaar huwelijk J&B

11 februari – Deze week jubileert het monument Juliana en Prins Bernhardbank in het park tussen Rusthoflaan en Weverslaan. De bank werd gebouwd ter gelegenheid van het huwelijk (7 januari 1937) van prinses Juliana en prins Bernhard in de stijl van de Nieuwe Haagsche School en met beeldhouwwerk naar ontwerp van de Voorburgse beeldhouwer Albert Termote. De bank is in feite een soort overkluizing van de vijver, waarbij het zitbankgedeelte zich in het midden van een betegeld terras bevindt dat de vijver doorsnijdt. De leeuw houdt met zijn rechter klauw twee wapenschilden vast. De bank als fraai plekje in het groene Voorburg.