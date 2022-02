13 februari – Dat hoge bomen veel wind vangen is bekend maar dat ook hoog geplaatste kleinere bomen in verzwaarde bakken er niet aan ontkomen moge blijken uit deze foto’s. De harde wind deze week kreeg er op dit balcon aan de Raadhuisstraat behoorlijk vat op. Nog even en hij kiept over de rand op het glazen dak beneden, zou je zeggen. Zover is het nog niet gekomen, naar wij weten. Vaak zie je zo’n situatie in elk geval niet.