Nieuwe container wekt woede bewoners

14 februari – Bij veel mensen wekt de komst van de verplichte paarse container (voor papier) eerder vinnige boosheid op dan grote vreugde. ‘Wat moeten we ermee?’, vraagt Hans Biermans zich af. Hij heeft een parterre-portiekwoning aan de Prins Bernhardlaan en ziet het paarse gevaar als een lelijke sta-in-de-weg. Biermans belde met de gemeente en de Avalex maar beide instanties wezen naar elkaar over de invoering ervan. ‘Ik zal me tot het uiterste verzetten om dat ding voor mijn deur te krijgen’.

Ook Ap de Heus meldt ons ‘veel klachten binnen te krijgen van bewoners die zich gedwongen zijn om die afvalcontainer te nemen. ‘Er wordt niet gevraagd of ze zo’n een papiercontainer willen hij wordt gewoon voor je deur geplaatst’. In een tuintje aan de Rozenboomlaan zagen we wat de komst van de nieuwe container betekent. Het lijkt dat bewoners moeten slalommen. En dan nog de oranje container voor het plastic.

Biermans: ‘Ik heb maanden geleden al laten weten, geen enkele behoefte aan die container te hebben, aangezien diverse grote containers op kleine loopafstand van mijn woning te bereiken zijn. Daar kan ik alles tijdens mijn dagelijkse wandeling kwijt. Bovendien wenste ik geen 4econtainer in mijn kleine tuin. Vergroenen is toch het woord, nietwaar, niet volbouwen met plastic bakken’. Bij hem ook irritatie over ‘de slechte communicatie van Avalex en de gemeente’.

De Heus: ‘Bewoners van de Rozenboomlaan zitten met de handen in het haar, er zijn veel bewoners die helemaal geen papiercontainer willen. Het wordt hen door de strot geduwd. Ze kunnen het niet zelf bepalen, terwijl er bewoners zijn die juist graag een stukje willen lopen naar de papiercontainer. Wel zo gezond’.