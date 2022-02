Acht partijen klaar voor vierjaarlijks oordeel

15 februari – Zijn we tevreden over het reilen en zeilen in de gemeente of wordt het tijd voor verandering? Heeft de coalitie waar gemaakt wat zij de kiezer beloofde of moet het roer om? Volgende maand gaan de stemlokalen weer open om ons vierjaarlijks oordeel te vellen. Acht partijen doen hier mee en hun affiches zijn her en der op borden in de gemeente te zien, zoals hier aan de Parkweg. De komende weken gaan we de lijstrekkers met hun partijgenoten tegenkomen op markten en in winkelcentra.