Waar blijft de Ouderengids?

22 februari – Als één ingezetene van harte en van gemeentewege de eervolle prijs zou toekomen voor het op de agenda proberen te houden om een Ouderengids te realiseren, dan is het wel mevrouw Mary Oosterveer. Gezonde hardnekkigheid kan haar niet worden ontzegd maar wie reikt haar de hand? Met de verkiezingen in zicht hoopt zij vurig dat een van de partijen alsnog tegemoet komt aan haar al lang gevoerde pleidooi. Vandaag doet zij een nieuwe poging met de volgende tekst:

‘Steeds meer gaat de gemeente over tot digitale communicatie en wordt er aan voorbijgegaan dat niet iedereen een computer heeft en/of ermee kan omgaan. Het betreft vooral de ouderen in onze gemeente. Er is nooit onderzocht hoeveel ouderen niet digitaal zijn. Om de ouderen hiervoor de gelegenheid te geven en om kosten uit te sparen zou het aanvragen van een gids middels de media kunnen plaatsvinden. O.a. door een advertentie met antwoordnummer te plaatsen waar de burger het woonadres kan invullen.

De gemeente heeft 140 miljoen gekregen m.b.t. de verkoop van de aandelen van Eneco. Daarvan kan toch wel een gids en/of brochure met info voor ouderen van af? Daarin zouden de diensten van de gemeente, adressen van instanties, zorgverleners e.d. kunnen worden vermeld, zoals dat in eerdere uitgaves werd gedaan. Het voorkomt dan ook vele telefoontjes naar de gemeente als de informatie in de gids te vinden is.

Van de vele miljoenen kan een Ouderengids en/of brochure worden bekostigd en worden gestuurd aan diegenen die zich hiervoor via de genoemde advertentie hebben aangemeld. Het zou het bestuur van de meest vergrijsde gemeente van Nederland sieren als genoemde actie zou worden uitgevoerd. De politieke partijen zijn nu aan zet!’