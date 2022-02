24 februari – Het weer voorspellen op wat langere termijn blijkt nog steeds niet mogelijk. Zo hadden we precies een jaar geleden sneeuw in de Herenstraat. Onze voorouders losten het weer voorspellen op met spreukjes zoals: maart roert zijn staart en aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte hoed. Maar eerst nog wat sneeuw deze winter, of wordt dat illusie? Tekst en foto kregen wij van Willem J. Hasekamp.

