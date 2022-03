ArtiBrak pakt uit met werk kunstenaars

Het is slechts een greep uit het grote, gevarieerde aanbod aan kunstwerken. Tijdens de opening van de ledententoonstelling op 5 maart (15 uur) zal ook de jaarlijkse Fonds ArtiBrak Galerieprijs worden uitgereikt voor het – in de ogen van een jury – mooiste werk op de expositie.

Te zien zijn onder meer beelden in hout, albast en brons van Margot de Jongh en Guido Sprenkels, keramiek met bladgoud van Willy Hampel , zilveren sieraden van Maudy Smith, kunstfotografie op geschept papier van Arnold Hoogendorp , etsen van Yvonne Riphagen , kleurenhoutsneden van Jan de Ruijter en abstracte en figuratieve schilderijen in acryl, olieverf en mixed media.

